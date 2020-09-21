Состояние американской экономики улучшается, однако процесс ее восстановления от последствий пандемии нового коронавируса носит весьма неопределенный характер. Об этом говорится в опубликованном в понедельник тексте выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

«Многие экономические показатели демонстрируют заметное улучшение. <...> Однако показатели занятости и общей экономической активности остаются значительно ниже того уровня, который они занимали до пандемии, и путь вперед по-прежнему остается весьма неопределенным», — отметил Пауэлл, который вместе с министром финансов Стивеном Мнучиным выступит перед конгрессменами во вторник.

Пауэлл обещает «сделать все возможное, сколько бы времени это ни заняло, для как можно более высоких темпов экономического восстановления, а также для ограничения долгосрочного ущерба экономике».

«Полное восстановление, скорее всего, наступит только тогда, когда люди будут уверены в том, что могут безопасно вернуться к широкому спектру различных видов деятельности. Путь вперед будет зависеть от того, смогут ли [власти] удерживать вирус под контролем, а также от политических действий, предпринимаемых на всех уровнях правительства», — подчеркнул председатель финрегулятора.