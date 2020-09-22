Галина Лобова в 2003 году окончила Уральский государственный технический университет по направлению «экономика и управление на предприятии». Начинала карьеру в «МДМ Банке», в 2013 году занимала должность замдиректора финансового департамента «Бинбанка». С октября 2017 года работает в Банке ЗЕНИТ. В новой должности продолжит курировать управление финансами, бухгалтерию и казначейство.

Наталья Тутова окончила в 2000 году Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит». Начинала карьеру в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), с 2004 по 2006 год работала в банке «Интеза». С 2006 года занимала пост ассоциированного вице-президента с подчинением главному риск-менеджеру по России в банке «АБН-АМРО». С 2008 по 2019 год возглавляла подразделения по кредитной политике и управлению рисками в «Тойота-Банке», банке «Уралсиб». Входила в правление кредитных организаций. С февраля 2019 года работает в Банке ЗЕНИТ и возглавляла блок управления рисками. В новой должности она продолжит совершенствовать управление рисками по всем ключевым направлениям деятельности кредитной организации.