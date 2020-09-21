Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником, пишет РБК . Это следует из утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных трансакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN. Данные о подозрительных трансакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк.

Так, в «российской выборке» 5% от общего числа трансакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около 760 млн долларов. Остальные 95% трансакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций было совершено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274). В некоторых случаях платежи проводились формально между Нидерландами и Россией, но деньги отправляла «дочка» российского банка.

В целом обо всех 189 внутрироссийских трансакциях в FinCEN сообщали Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase. Нет свидетельств, что какая-либо из этих 189 трансакций была в действительности связана с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег или каким-либо другим правонарушением.

В рамках антиотмывочного законодательства широкими полномочиями обладают и банки, и регуляторы, сообщил юрист Deloitte Legal в СНГ Михаил Жужжалов. По его словам, банки должны реагировать на любые трансакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, и вправе изучать источник доходов, запрашивая документы у клиентов. Банковские отчеты о подозрительных трансакциях — в высшей степени конфиденциальные документы. За неисполнение обязанности по контролю за соблюдением антиотмывочных процедур и подаче отчетов SAR в FinCEN банкам грозят штрафы, отзыв банковской лицензии и уголовное наказание для сотрудников. У банков есть стимул подавать как можно больше таких отчетов при малейшем подозрении к трансакции.