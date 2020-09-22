Начало нынешней недели на российском рынке акций ознаменовалось самыми крупными за последние пять месяцев распродажами. По итогам торгового дня индекс РТС снизился на 3,86% до 1 181 пунктов, тогда как индекс Московскойбиржи опустился на 2,99% до 2 863 пунктов. Дополнительное давление на рынок оказало снижение цен на нефть – цена Brent опустилась на 3,8% до $41,3/барр., тогда как цены на газ снизились на 10%, опустившись на $2 за один день впервые за последние 20 месяцев. Курс рубля укрепился всего на 0,64 до 76,38 руб./долл. на фоне снижения цен на нефть и выхода инвесторов из рискованных активов на всех EM. Цены на золото по итогам дня снизились примерно на 3% до $1 903/унцию после того как опускались ниже $1900/унцию в течение торговой сессии на фоне укрепления доллара.

Настроение на российском рынке акций сегодня будут определять основные темы дня: Движение российского рынка акций сегодня будут определять новостной фон вокруг COVID-19 и настроение на азиатских рынках.Данные API важны для динамики цены на нефть. Из внутрироссийских событий особого внимания заслуживает сегодняшняя встреча вице-премьера Андрея Белоусова с представителями металлургического и нефтедобывающего секторов, которая будет посвящена обсуждению возможных вариантов повышения НДПИ. Итоги заседания будут иметь большое значение для компаний сектора. Сегодня после 18:00 мск состоится трансляция видеовыступления Владимира Путина на 75 сессии Ассамблеи ООН. Риторика выступлений президента Путина традиционно сильно влияет на восприятие российского рынка акций международными институциональными инвесторами.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

VEON заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает РБК, компания VEON (VEON US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ), представленная в России брендом Билайн, рассматривает покупку 100% акций онлайн-кинотеатра Megogo. По данным неназванных источников, актив оценивается в 9 млрд руб., однако пока не понятно, относится ли эта цифра только к российскому бизнесу или ко всем активам Megogo, который также представлен в Украине, Белоруссии и других странах СНГ. В случае соглашения сторон сделку можно будет закрыть не раньше, чем через полгода. Как сообщает Telecom Daily, Megogo занимает 4 место на российском рынке онлайн-кинотеатров (после IVI, Okko и Youtube); ему принадлежит 7% рынка, общий размер которого оценивается примерно в 39 млрд руб. Рост этого рынка ускорился до 56% г/г в 1П20. Выручка российского ООО «Мегого» составила 2 млрд руб., чистая прибыль – 75 млн руб. по итогам 2019 г. Российский Билайн сотрудничает с Megogo с 2017 г., а сам сервис онлайн-кинотеатра доступен абонентам мобильной связи в рамках пакета Мобильное ТВ, а также для пользователей платного ТВ.

Если сделка состоится, покупка Megogo станет первой значительной M&A сделкой VEON в российском ТМТ секторе за последние несколько лет. Стратегически покупка дополнит телекоммуникационный бизнес VEON в России и Украине, позволив компании диверсифицировать потоки выручки за рамками сегмента связи, укрепить позиции сервиса и лояльность клиентов. В то же время, поскольку VEON по-прежнему сосредоточен на том, чтобы развернуть негативный тренд в части своей рыночной доли в России за счет интенсивных инвестиций в сеть четвертого поколения ( LTE), поддержку которым сейчас, судя по всему, оказывают стратегические сделки M&A, компания может придерживаться консервативного подхода к дивидендным выплатам. Таким образом, мы по-прежнему считаем сценарий отсутствия дивидендных выплат за 2020 финансовый год базовым для компании. Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на эту новость.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)