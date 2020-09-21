По итогам 2020 года цены на жилье в новостройках в России вырастут на 12–15%, пишут «Известия» . Такой прогноз дали участники рынка недвижимости. Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей — это на 3% выше, чем месяц назад, рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его словам, ожидается рост цен — до 12% по итогам года. Цены в регионах уже выросли на 5–8%, добавил генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.

В некоторых регионах России к концу года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться более чем на 15%, спрогнозировал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что уже на 28,2% — по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — подорожали новостройки в Петербурге, на 15,3% — в Краснодаре, на 12,1% — в Новосибирске, на 12,7% — в Казани.

Основная причина стремительного роста — повышенный спрос на фоне ограниченного объема предложения. С рынка вымываются прежде всего наиболее недорогие варианты, что в целом сказывается на размере средней стоимости 1 кв. м, объяснил Хусаинов. Во время ограничительных мер из-за пандемии девелоперы сдерживали рост цен на новостройки — стагнация продолжалась с апреля по июнь, напомнила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Влияние на стоимость жилья оказал и отложенный спрос. Самым активным временем по ценовой динамике стало лето, когда были сняты ограничения, подчеркнула заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба.

В Москве средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья сейчас составляет 216,5 тыс. рублей, что на 1,1% больше, чем месяц назад, и на 5,3% — чем в аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге цена достигла 126,8 тыс. рублей. Это на 0,7% больше, чем в августе, и на 3,8% — по сравнению с прошлым годом. В других городах-миллионниках средняя стоимость 1 кв. м составляет 65,1 тыс. рублей, что на 1,4% меньше, чем в прошлом месяце, и на 2,7%, чем в 2019-м, рассказал Попов. По его словам, ожидается умеренный рост цен на вторичное жилье — на 6–7% по итогам года. Ключевая причина увеличения стоимости — дорожающие новостройки. Ильдар Хусаинов считает, что по итогам 2020-го вторичное жилье в России может подорожать на 7–8%.