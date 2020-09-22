Рубль находится в разнонаправленной динамике к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар прибавил 11 копеек, а евро потерял 4 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,28 рубля (плюс 15 копеек), курс евро — 89,53 рубля (минус 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник утром для рубля не будет никаких преимуществ на Мосбирже. По его словам, чаша весов склонилась на сторону доллара, поэтому давление сохранится на дневной сессии. Новая волна продаж акций и покупка доллара на Forex вызовут ослабление рубля до отметки 77,5, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар/рубль вчера уходила выше отметки 76,5. Сегодня будет велико желание рублевых «медведей» зафиксировать прибыль последних двух дней, и при улучшении внешнего фона пара может сходить в район 75,5. Однако тренд по паре остается восходящим, сопротивлением сейчас является район чуть выше 77», — пояснял Антонов.