Денежно-кредитное управление Сингапура намерено проверить появившиеся ранее в СМИ данные о подозрительных банковских операциях в городе-государстве на сумму свыше 4,5 млрд долларов. Об этом сообщает во вторник телеканал CNA со ссылкой на представителя ведомства, выполняющего функции центробанка.

«Несмотря на то что информация о подозрительных транзакциях не является доказательством их незаконности, управление очень серьезно относится к подобным данным», — заявил официальный представитель. «По результатам проверки полученных сведений будут приняты соответствующие решения», — указали в ведомстве.

Несколько дней назад ряд мировых СМИ со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) сообщили о подозрительных трансакциях крупных мировых банков. В их числе оказались сингапурские DBS, UOB, а также OCBC, которые в период с 2000 по 2017 год могли совершить более 1,7 тыс. сомнительных операций.