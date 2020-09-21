Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Марину Илларионову, пишет «Коммерсант» . Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями десятилетней давности. Ранее Илларионова расторгла по указанию собственника банка Сергея Пугачева договоры залога по кредитам почти на 68 млрд рублей.

В частности, Илларионова подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций OPK Mining Limited с компанией Solaris Property Invest Corp. По версии следствия, это преступление привело к банкротству кредитной организации. Илларионова утверждала, что «исходившие от Пугачева указания рассматривались как обязательные, несмотря на то что он не занимал никакой официальной должностной позиции в банке».

Марина Илларионова в 2012–2014 годах вместе с ее предшественником на посту председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Александром Диденко и еще одним экс-председателем исполнительной дирекции Алексеем Злобиным являлась свидетелем по делу о хищениях из банка 75,6 млрд рублей. Как установили следователи, обвиняемая занимала свою должность всего два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010 года, то есть вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее предшественники, по версии следствия, успели поучаствовать в разработанных Пугачевым мошеннических схемах по выдаче 226 кредитов 114 «техническим» заемщикам на 125 млрд рублей.

Основатель банка Сергей Пугачев с 2014 года находится в международном розыске. Его обвиняют его в растрате денег Межпромбанка и средств ЦБ, выделенных на спасение банка, а также в преднамеренном банкротстве кредитной организации. В 2015 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Сергея Пугачева и других к субсидиарной ответственности по долгам банка на сумму 75,6 млрд рублей. Тем же решением Марину Илларионову вместе с бывшим собственником банка обязали выплатить МПБ 68 млрд рублей.