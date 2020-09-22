Клиенты банка «Открытие» — владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели с 22 сентября могут воспользоваться обновленной версией мобильного банка.

Как уточняется в релизе «Открытия», его клиентам стали доступны сервисы онлайн-конверсии по биржевым котировкам и совершение платежей по QR-кодам. Кроме того, клиенты могут просмотреть историю выставленных счетов на оплату. Новая версия мобильного приложения «Бизнес-портал» опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market.



В банке напомнили, что помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса предлагается интернет-банк и открытое API — возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. Также для них функционирует образовательная платформа Open Academy.