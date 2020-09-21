Институт «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» снизил свой прогноз по инфляции на конец года до уровня 4,2—4,4%. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» .

Аналитики ВШЭ указывают, что август 2020 года преподнес сюрприз в части ценовой динамики: несмотря на хороший урожай, почти традиционная для этого месяца дефляция оказалась незначительной: цены снизились лишь на 0,04%. При этом после корректировки данных Росстата на сезонность наблюдается противоположная ситуация: за последний месяц лета индекс потребительских цен вырос на 0,4% по сравнению с 0,3% в предыдущие два месяца. Накопленная с начала года инфляция с исключением сезонного фактора достигла 2,9%, а прирост цен по отношению к соответствующему периоду прошлого года — 3,6% (3,4% по итогам июля).

Как поясняется, главным драйвером ускорения стали цены на непродовольственные товары, прибавившие за месяц 0,5% по сравнению с 0,3% в июле за счет активного восстановления потребительского спроса.

«По нашему мнению, в сентябре — декабре восстановление потребительского спроса продолжится, что приведет к ускорению инфляции. На продуктовую составляющую будут оказывать воздействие настроения граждан в условиях возможной второй волны коронавируса, а также эффект низкой базы прошлого года. Непродовольственные товары продолжат дорожать за счет осуществления отложенных покупок, а также снижения курса рубля. Динамика стоимости услуг в случае отсутствия новых карантинных ограничений станет более умеренной по мере завершения курортного сезона и в дальнейшем ускорится лишь в декабре. Текущий прогноз института «Центр развития» НИУ «ВШЭ» по инфляции на конец года снижен и составляет 4,2—4,4%», — указано в материале.



В выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» от 17 июня 2020-го был представлен прогноз по инфляции на конец этого года на уровне 4,4—4,6%.

В свою очередь опрошенные в августе этого года институтом «Центр развития» профессиональные прогнозисты снизили консенсус-прогноз на текущий год по росту потребительских цен до 3,8% с ожидавшихся в мае 4,7%.

По прогнозу Банка России , в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4% в 2021-м и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В обзоре ВШЭ в числе прочего говорится, что «наблюдаемое ослабление российской валюты пока что имеет скорее психологические, чем реальные последствия. В отсутствие эскалации санкционной риторики масштаб девальвации ограничивается уровнем в 5—6% и пока что не вносит существенного вклада в динамику инфляции. Лишь в случае реализации негативного геополитического сценария преодоление психологически важных уровней валютного курса может существенно ухудшить инфляционные ожидания домохозяйств и фирм, что приведет к ускорению ценовой динамики».

По мнению экспертов ВШЭ, небольшую поддержку рублю в ближайшее время может оказать ситуация на рынке нефти, а также возобновление продаж Центральным банком остатков валюты в рамках сделки по продаже Сбербанка (185 млрд рублей равными долями в течение трех месяцев).



Авторы обзора также отмечают, что в условиях ускорения инфляции в августе и опасений относительно роста инфляционных ожиданий, а также неопределенности относительно геополитической ситуации и второй волны заболеваемости коронавирусом решение Центрального банка сохранить ставку на уровне 4,25% до следующего заседания в октябре было ожидаемым. По мнению ВШЭ, в случае реализации негативного сценария в ближайшие месяцы это позволит иметь необходимый запас мер по поддержке экономики в осенний период без необходимости чрезмерного смягчения монетарной политики, что может замедлить ее нормализацию и создать риски роста инфляции выше таргета (4%. — Прим. Банки.ру) в 2021 году.

