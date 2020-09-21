Средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц в июле составила 3,6% годовых, что стало на тот момент историческим минимумом. Такие данные представлены в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

Динамика процентных ставок на кредитно-депозитном рынке в последние месяцы продолжила снижение, констатируют аналитики ВШЭ. Согласно их данным, по состоянию на конец июля средневзвешенная ставка кредитного рынка для корпоративных заемщиков снизилась до рекордно низких 6,4% с 6,7% месяцем ранее. При этом ставка для субъектов МСП также продолжила снижаться — с 9,6% в мае до 8,4% в июне и 7,7% в июле. Депозитные ставки для размещения временно свободных средств компаний дошли до минимального с начала года уровня и в среднем составили 3,3%.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам физических лиц продолжила снижаться с начала года и, по данным ВШЭ, составила 10,9% по состоянию на конец июля. Динамика ее падения ускорилась в последний месяц на фоне восстановления экономической активности и улучшения ситуации с занятостью: если до этого она снижалась на 0,2 процентного пункта ежемесячно, то в июле удешевление составило 0,6 п. п., следует из обзора. В нем также отмечается, что ставка по депозитам физлиц «снизилась до исторически низкого уровня в 3,6%».

В материале уточняется, что расчеты произведены институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе данных Банка России; методика и другие детали расчетов при этом не приводятся.



По данным ЦБ, базовая доходность вкладов (рассчитывается на основе максимальных ставок в банках, привлекающих в совокупности две трети общего объема вкладов населения) составила на 1 августа 2020 года , в зависимости от суммы, от 4,429% до 6,308% в рублях, от 0,256% до 1,177% в долларах и от 0,008% до 0,073% в евро. Регулятор также уже рассчитал показатели по состоянию на 1 сентября : они составили 4,009—5,527% в рублях, 0,281—1,159% в долларах и 0,008—0,04% в евро. В свою очередь максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам по итогам первой декады сентября составила около 4,41% годовых, в очередной раз обновив антирекорд.