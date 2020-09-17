Финансовый супермаркет Банки.ру в четверг, 24 сентября, проведет бесплатный вебинар тему «Ипотека 2020: брать или не брать?».

Ипотека сейчас привлекательна как никогда. В конце июня банки выдавали ее в среднем под 7,5% годовых. Не удивительно, что в первом полугодии 2020 года граждане взяли на 14% больше кредитов (по объему), чем годом ранее. Угроза обесценивания рубля также вынуждает искать способы защиты сбережений. Но и цены на недвижимость не стоят на месте. Какую роль в их повышении играет повышенный спрос на кредиты? Ипотека предполагает рост долговой нагрузки. Насколько это грамотный шаг с учетом риска второй волны пандемии COVID-19 и непредсказуемой экономической ситуации?

Основные темы, которые обсудят спикеры вебинара:

• Что будет с условиями по ипотеке и ценами на недвижимость? Прогнозы на ближайший год;

• Как реализуется госпрограмма по льготной ипотеке и надолго ли ее еще хватит?

• Готова ли сейчас инфраструктура к дистанционному заключению сделок на случай второй волны COVID-19?

• Как грамотно выбрать программу ипотечного кредита?

• В какой момент банк может отказаться от предоставления кредита и почему?

• ЦБ хочет радикально пересмотреть принципы ипотечного страхования. Как оно изменится и как повлияет на ставку по кредиту?

Участие подтвердили следующие спикеры:

• Руководитель центра клиентских и партнерских продаж «Росбанк Дома» Светлана Ременюк;

• Генеральный директор «Московской городской службы недвижимости» Татьяна Губанова;

• Ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета Банки.ру Инна Солдатенкова.

Модератор круглого стола — главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко.

Начало вебинара — в четверг, 24 сентября,в 18:00 по московскому времени. Участие в вебинаре для слушателей бесплатное, но количество мест ограниченно.

Готовьте интересные вопросы и присоединяйтесь!

Ссылка на регистрацию — здесь.