Доходы российских интернет-сервисов на фоне пандемии коронавируса должны вырасти на 15—16% по итогам 2020 года, прогнозируют в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

«Наша отрасль по итогам 2020 года — это обновленный сценарий — вырастет на 15—16%. Это экстраполяция первых трех кварталов, очевидно. При каком условии это произойдет? Это произойдет, если у населения останутся деньги», — сообщил на форуме РИФ In the city директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Он подчеркнул, что на фоне коронавируса «бизнес ужался молниеносно и сразу», в то время как конечный пользователь «готов потреблять, готов тратить деньги». Плуготаренко пояснил, что в первую очередь снизились доходы компаний, оказывающих IT-услуги различным организациям. Но при этом выросли доходы сервисов интернет-торговли и цифрового контента, ориентированные в первую очередь на конечного пользователя.

По прогнозам РАЭК, сегмент сервисов электронной коммерции по итогам 2020 года может вырасти на 18%, а доходы сервисов цифрового контента увеличатся на 16%. «Рост будет за счет тех технологий и сервисов, которые связаны с пользователями. Очевидно, что если покупательная способность не упадет катастрофически, то (отрасль. — Прим. ред.) будет продолжать расти», — пояснил глава РАЭК.