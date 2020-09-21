В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появились дополнительные опции, сообщили в понедельник в БКС.

Так, для инвесторов открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций : есть возможность купить бумаги по номинальной стоимости через приложение напрямую у эмитента.

Также в приложении появился продукт «ИИС + Облигация», который сочетает доходность от облигаций с получением налоговых вычетов индивидуального инвестиционного счета . «Если раньше инвестору нужно было искать облигацию, смотреть расписание купонов и самостоятельно рассчитывать потенциальную доходность от вложенных денежных средств, то с сервисом «ИИС + Облигация» он может сосредоточиться на выборе ценной бумаги на одной площадке и сразу приобрести ее, не тратя время на отдельную процедуру открытия счета», — отмечается в сообщении.

Усовершенствован раздел структурных продуктов. Теперь карточки каждого комплексного финансового инструмента сгруппированы по периодичности выплаты дохода и содержат широкий выбор рыночных активов с подробным описанием и видео о продукте.

Еще одной доработкой стало открытие доступа к торгам немецкими ценными бумагами, залистингованными на Санкт-Петербургской бирже. Пользователи приложения «БКС Мир инвестиций» смогут купить акции крупнейших немецких компаний: BMW, Merck, Henkel, Carl Zeiss, Infineon Technologies.

Кроме того, ленту новостей в обновленном приложении пользователь теперь может вручную настроить под себя. В разделе «Мои темы» нужно выбрать интересующие рубрики, и система подстроит ленту новостей таким образом, чтобы пользователь получал персонализированные новости.



Приложение «БКС Мир инвестиций» доступно в Google Play и App Store.