В Московском регионе зафиксировано почти 2,9 тыс. случаев аннулирования кредитных каникул, свидетельствует статистика Центробанка.

Как напоминают в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу, 30 сентября завершается срок подачи заявлений на кредитные каникулы. Эта мера поддержки рассчитана на уменьшение долговой нагрузки граждан, которые оказались в затруднительном финансовом положении в период пандемии коронавируса и у которых доходы снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года. Такие заемщики могли получить отсрочку ежемесячных выплат по кредиту или уменьшить платежи на период не более шести месяцев.

В законе о кредитных каникулах также был определен срок, в течение которого граждане обязаны представить документы, подтверждающие снижение доходов. Это 90 дней, а если возникли непредвиденные сложности при их сборе, то еще 30 дней.

Как показывает статистика, большинство граждан обратились за предоставлением кредитных каникул в апреле и начале мая, а к сентябрю те, кто в первых рядах воспользовался льготой, должны были представить банкам доказательства снижения дохода. Для тех, кто не предъявил необходимые документы в срок, кредитные каникулы были аннулированы. В Московском регионе зафиксирован 2 881 такой случай (1 971 в Москве и 910 в Московской области).

«Ситуации бывают разные. Среди людей, которые не смогли подтвердить снижение дохода на 30% и более, есть и те, кто просто ошибся в расчетах и прогнозах относительно собственного дохода и поспешил подать заявление на предоставление льготы, — комментирует главный экономист ГУ Банка России по ЦФО Александра Львова. — Как правило, добросовестные заемщики честно и оперативно сообщают о возникшей проблеме кредитору и вместе с ним находят выход из положения. Чаще всего банки в таких ситуациях идут навстречу клиенту и переоформляют кредитные каникулы на собственные программы реструктуризации».

Многие кредиторы также отмечают, что некоторые заемщики не представили подтверждающие снижение дохода документы и одновременно не выходили на связь. «Молчание» клиента с аннулированными кредитными каникулами и намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств может обернуться серьезными проблемами, предупреждают в ЦБ. «При такой отмене кредитных каникул долговое обязательство заемщика вернется к условиям, которые были установлены на момент подачи заявления, то есть будут отменены все послабления по выплатам за весь период. Кредитор в этом случае имеет право пересчитать начисления по ссуде и потребовать срочного погашения всех платежей за месяцы пользования льготой. Банк также может начислить пени и штрафы по кредиту. Кроме того, ухудшится кредитная история клиента, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем», — отметила Львова.



«Банк России рекомендует каждому заемщику с аннулированными кредитными каникулами не ждать печальных последствий, а срочно обратиться в свой банк и вместе с кредитором найти компромиссное решение, — подчеркивается в сообщении ЦБ. — Рекомендации от регулятора получили и сами кредитные организации — использовать максимально клиентоориентированные практики: внимательно изучать все обстоятельства материального положения заемщика, находить приемлемые для обеих сторон решения, предоставлять различные варианты реструктуризации во избежание у клиента просрочек и штрафов».