Данные, которые упомянуты в журналистских расследованиях об отмывании денег и которые имеют привязку к немецким банкам, уже были известны немецким властям в прошлом, проведены все необходимые проверки. Об этом сообщила в понедельник журналистам в Берлине представитель Министерства финансов Германии.

«Уже прошло некоторое время с момента, когда происходило то, о чем сейчас сообщается, — сказала она. — По нашим сведениям, те дела, которые имеют привязку к Германии, уже расследованы и повлекли за собой необходимые последствия». По словам представителя Министерства финансов Германии, министр финансов Олаф Шольц уже предпринял действия по борьбе с отмыванием денег.

Ранее несколько мировых СМИ со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN сообщили о подозрительных трансакциях крупных мировых банков.