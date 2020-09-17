Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN), в списке финансовых операций оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, пишет РБК . Среди них ICIJ называет предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста Сергея Ролдугина.

Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. FinCEN осудила утечку, заявив, что подобные инциденты могут мотивировать банки подавать меньше отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.

Как утверждают журналисты, в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures — в назначении платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным консорциума, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Советник президента на общественных началах Валентин Юмашев получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания, по данным расследователей, принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Братья Ротенберги, как отмечает участвовавшее в расследовании BBC, проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays.

По данным FinCEN, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 год трансакций на сумму более 1,3 млрд долларов, «связанных с Олегом Дерипаской». Через Deutsche Bank в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше трансакций в интересах Дерипаски — на сумму в 11 млрд долларов. Также в отчете FinCEN есть переводы от гонконгской Ringo Trading Limited, связанной с лидером одной из крупнейших площадок по обналичиванию средств, осужденным банкиром Сергеем Магиным, на счет жены бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа Татьяны. Супруги были арестованы в США в 2019 году по обвинению в хищении в России 150 млн долларов.

База данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3 810 потенциально подозрительных трансакциях, в которых участвовали российские банки.