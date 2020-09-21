Рынок труда России в августе продолжал восстанавливаться по мере возвращения экономики к нормальной работе, свидетельствуют данные исследования лаборатории «СберИндекс» . Аналитики полагают, что это происходит за счет найма по более низким ставкам.



Падение общего объема выплаченного фонда оплаты труда (ФОТ) в августе, по оценкам «СберИндекса», составило 1,1% относительно тренда начала 2020 года. Это существенное улучшение по сравнению с пиковым значением в минус 7,6% в мае, однако влияние пандемии пока сохраняется.

Номинальные начисленные заработные платы, по данным Сбербанка, увеличились в августе на 4,2% к прошлому году. Это лишь на 0,6 п. п. выше инфляции и существенно медленнее значений, наблюдавшихся до пандемии, когда прирост был близок к 10%. Отклонение величины заработной платы от трендового уровня заметно сильнее, чем суммы ФОТ в целом. По итогам августа оно достигает минус 4,5%.

Наибольшие потери ФОТ сохраняются в сегментах «Гостиницы и общепит» (–12,3% от тренда начала 2020-го), «Транспортировка и хранение» (–8,6%). На другом конце зарплатного спектра расположилось здравоохранение. В августе прирост зарплат врачей достиг 13,7% относительно трендового уровня. Это также единственная часть рынка труда, где аналитики «СберИндекса» наблюдают рост доходов за все время пандемии.

Согласно данным аналитиков, в трех регионах России в августе динамика заработных плат восстановилась до «доковидных» уровней: в Архангельской (+1,5%), Пензенской (+1,2%) областях и Республике Мордовии (+1,1%). Еще в трех регионах снижение составляет менее 1%. Двузначное падение зафиксировано в Астраханской области (–19,9%) и Республике Адыгее (–13,5%).