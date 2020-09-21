Россельхозбанк запустил акцию «Карта «Своя» — твои новые возможности» для новых владельцев дебетовых и кредитных карт платежной системы Mastercard, по тарифным планам карт «Своя» или «Своя кредитная карта». В рамках акции максимальный кешбэк для таких клиентов повысится до 16%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Согласно условиям специального предложения клиенты банка, оформившие «Свою» карту в период действия акции, смогут получать дополнительно к бонусным баллам программы лояльности «Урожай», указанным в тарифном плане, по 1 баллу за каждые потраченные 100 рублей. С учетом того что по «Своей» карте предусмотрено начисление до 15% кешбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай», суммарное количество бонусов увеличится до 16%», — говорится в релизе.

Акция продлится до 31 октября 2020 года включительно. Максимальное вознаграждение в рамках акции составит 5 000 бонусных баллов.