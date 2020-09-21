К концу года число заболевших коронавирусом россиян может достичь 2 млн человек, а пик второй волны придется на конец ноября – начало декабря, считает владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Об этом пишет Forbes . По мнению Репика, официальная статистика по числу инфицированных может быть в два раза ниже реальных цифр.

«По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — пояснил Репик. По словам миллиардера, сейчас речь может идти о 10—15 тыс. заболевших в день.

«Дело не в том, что нас кто-то обманывает», — отмечает он. По его словам, установить диагноз стало сложнее из-за того, что вирус стал вести себя иначе. Сейчас, подчеркивает Репик, число зараженных в России растет: граждане несколько «подраспустились с точки зрения самоограничений».