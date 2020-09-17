Пособие по безработице для граждан с детьми необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе, предложила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) внести в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Об этом пишут «Известия» . Инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе, пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. Что касается размера доплаты, предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тыс. рублей), уточнил он. Также требуется дополнительное обсуждение вопроса, один родитель может претендовать на выплату или оба: скорее всего, целесообразна действующая модель, ведь средства перечисляются для ребенка, отметил Пьяных.

Проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов подразумевает, что на подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» будет выделен 131 млрд рублей — вдвое больше, чем планировалось. Изменение связано с увеличением расходов на социальные выплаты безработным на 67,9 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

По мнению экспертов, на дополнительные выплаты около 10 тыс. рублей безработным с детьми по предложению профсоюзов может потребоваться еще около 25–27 млрд рублей в месяц. Выплата в 3 тыс. рублей обходится бюджету более чем в 8 млрд рублей в месяц.

К концу года пока не ожидается превышения июльского уровня безработицы (6,3%), полагают эксперты. При благоприятном развитии ситуации возможно незначительное снижение показателя уже к концу этого года. В исследовании, подготовленном в мае — июне 2020-го, специалисты ИМЭИ ВАВТ предполагали, что уровень безработицы может вырасти к началу 2021-го до 9,3% по базовому сценарию и до 14% по пессимистическому. Сейчас можно ожидать, что события будут развиваться по оптимистическому сценарию, считают эксперты.