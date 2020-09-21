Обнародованные данные о якобы проводившихся бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами подозрительных трансакциях через британский банк Barclays не соответствуют действительности, заявил представитель Аркадия Ротенберга.

Ранее было опубликовано расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанное на «отчетах о подозрительных операциях» (SAR), которые банки предоставляли Минфину США. Утверждается, что крупнейшие банки с 1999 по 2017 год провели множество подозрительных трансакций, содействовав отмыванию свыше 2 трлн долларов. В том числе упоминается, что Barclays счел компанию Ayrton Development Limited принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу и отнес к подозрительным ряд ее операций.

Представитель Аркадия Ротенберга в ответ на запрос РИА Новости назвал эту информацию бредом. Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что они «не владели прямо или косвенно Ayrton и не вели расчетов через английские банки».