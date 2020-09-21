В программе мероприятия: преимущества и недостатки инвестиций в фонды, знакомство с новыми фондами, появившимися на рынке, практика применения ETF и БПИФ при составлении инвестиционного портфеля, простые способы купить биржевые фонды и обзор зарубежных ETF.
Вторая онлайн-конференция «Биржевые фонды и ETF на Московской бирже» пройдет в четверг, 24 сентября.
В программе мероприятия: преимущества и недостатки инвестиций в фонды, знакомство с новыми фондами, появившимися на рынке, практика применения ETF и БПИФ при составлении инвестиционного портфеля, простые способы купить биржевые фонды и обзор зарубежных ETF.
На конференции будут обсуждаться следующие темы:
- Развитие рынка биржевых фондов в России: тенденции и прогнозы.
- Контроль за эмитентами и защита прав инвесторов.
- Критерии выбора фондов для инвестиционного портфеля.
- Ключевые отличия биржевых фондов от ETF.
- «Классические» фонды и упаковка инвестиционной стратегии в фонд.
- Ответственное инвестирование — мода или новая норма?
- Купить фонд в один клик: операции с паями фондов через маркетплейсы.
Также в программе конференции презентации конкретных индексных фондов, которые помогут финансовым советникам и инвесторам выбрать лучшее предложение на рынке.
Среди спикеров:
- Генеральный директор «ВТБ Капитал Управление активами» Сергей Дюдин.
- Генеральный директор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.
- Генеральный директор, председатель правления УК «Райффайзен Капитал» Ольга Сумина.
- Заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.
- Независимый финансовый советник Сергей Спирин.
- Руководитель направления «Инвестиции» Банки.ру Петр Руденко.
Программа конференции опубликована на официальном сайте.
При регистрации вы получаете доступ к трансляции конференции в режиме онлайн, видеозапись всех сессий конференции, материалы конференции (презентации и контакты спикеров, дополнительные материалы).
Стоимость участия — 1 000 рублей. Купить билет можно на сайте мероприятия.
Конференция организована Национальной ассоциацией специалистов финансового планирования и Московской биржей при поддержке Finex.
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