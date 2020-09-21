Вторая онлайн-конференция «Биржевые фонды и ETF на Московской бирже» пройдет в четверг, 24 сентября.

В программе мероприятия: преимущества и недостатки инвестиций в фонды, знакомство с новыми фондами, появившимися на рынке, практика применения ETF и БПИФ при составлении инвестиционного портфеля, простые способы купить биржевые фонды и обзор зарубежных ETF.

На конференции будут обсуждаться следующие темы:



Развитие рынка биржевых фондов в России: тенденции и прогнозы.

Контроль за эмитентами и защита прав инвесторов.

Критерии выбора фондов для инвестиционного портфеля.

Ключевые отличия биржевых фондов от ETF.

«Классические» фонды и упаковка инвестиционной стратегии в фонд.

Ответственное инвестирование — мода или новая норма?

Купить фонд в один клик: операции с паями фондов через маркетплейсы.

Также в программе конференции презентации конкретных индексных фондов, которые помогут финансовым советникам и инвесторам выбрать лучшее предложение на рынке.

Среди спикеров:

Генеральный директор «ВТБ Капитал Управление активами» Сергей Дюдин.

Генеральный директор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов.

Генеральный директор, председатель правления УК «Райффайзен Капитал» Ольга Сумина.

Заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Независимый финансовый советник Сергей Спирин.

Руководитель направления «Инвестиции» Банки.ру Петр Руденко.

Программа конференции опубликована на официальном сайте.

При регистрации вы получаете доступ к трансляции конференции в режиме онлайн, видеозапись всех сессий конференции, материалы конференции (презентации и контакты спикеров, дополнительные материалы).

Стоимость участия — 1 000 рублей. Купить билет можно на сайте мероприятия.

Конференция организована Национальной ассоциацией специалистов финансового планирования и Московской биржей при поддержке Finex.