В половине российских семей дети формируют собственные накопления, а в каждой восьмой — зарабатывают сами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие» среди родителей с детьми в возрасте от трех до 18 лет.

Согласно исследованию, 80% родителей дают своим детям карманные деньги. В частности, 21% опрошенных выделяют на карманные расходы до 500 рублей в месяц, 16,6% — до 1 000 рублей в месяц, 15,5% — от 1 000 до 5 000 рублей в месяц, 3,3% — от 5 000 рублей в месяц. Еще 17,3% респондентов дают детям на карманные расходы столько, сколько они попросят. Чаще всего карманные деньги респонденты дают наличными (71%), при этом 18% опрошенных открыли карту на имя ребенка и переводят деньги на нее.



У половины респондентов (50,4%) дети откладывают деньги на личные нужды. В частности, дети каждого шестого респондента (18,1%) откладывают самостоятельно заработанное либо деньги, полученные от родителей на карманные расходы. Дети трети респондентов (32,3%) откладывают деньги, подаренные им на день рождения. Каждый восьмой родитель (13,1%) рассказал, что его ребенок подрабатывает.

Более половины респондентов (52,8%) учат своих детей самостоятельно обращаться с деньгами. 18,6% опрошенных утверждают, что их дети не учатся финансовой грамотности. 12,3% респондентов предполагают, что дети учатся этому в школе.

Свыше четверти респондентов (26%) не знают, на что дети тратят карманные деньги. Относительное большинство опрошенных (41%) указали, что знают: их дети тратят карманные деньги преимущественно на еду и сладости. Реже всего дети покупают на них компьютерные игры (0,7%) и оплачивают проезд (4,2%).