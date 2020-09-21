Банк России установил официальные курсы валют на 22 сентября.

Курс доллара повысился на 1 рубль и 1 копейку, составив 76,0381 рубля (75,0319 рубля на 21 сентября). Курс евро вырос на 1 рубль 4,85 копейки до 90,0063 рубля (с 88,9578 рубля на 21 сентября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,24 рубля (плюс 49 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:41 мск стоил 89,84 рубля (плюс 17 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 75,55 до 76,56 рубля за доллар и от 89,55 до 90,4 рубля за евро.