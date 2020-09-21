Средний размер выданных потребительских кредитов в августе 2020 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 214,9 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средний чек по потребкредитам в августе снизился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с апрелем — на 9,1%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (467,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (356,1 тыс.), Санкт-Петербурге (341,5 тыс.), Московской области (329,6 тыс.), а также в Ленинградской области (246,7 тыс.).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский край (+40,4%), Воронежская область (+39,9%), Ханты-Мансийский АО (+36,5%), Удмуртская Республика (+33,9%) и Алтайский край (+29,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7% и 16,6%.