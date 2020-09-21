МТС Банк запускает онлайн-оформление нецелевых кредитов наличными и рефинансирование потребительских кредитов и кредитных карт в мобильном приложении «МТС Деньги». При оформлении документов через «МТС Деньги» предусмотрена скидка — 0,5 процентного пункта от согласованной ставки, подчеркивается в релизе кредитной организации.

Ставка по кредиту наличными в МТС Банке составляет от 8,4% годовых в рублях. Срок кредитования — до пяти лет, максимальная сумма кредита — до 5 млн рублей.

Для оформления кредитов и рефинансирования через приложение «МТС Деньги» необходимо:

подать заявку в офисе, на сайте или в интернет-банке;

после одобрения согласовать условия кредита с сотрудником контактного центра;

войти в приложение «МТС Деньги» и нажать на кнопку «Оформить договор» на главном экране;

после формирования документов нажать на кнопку «Подписать»;

полученный через СМС код ввести в поле «Подтверждение»;

после ввода корректного кода договор считается подписанным.

«Во время формирования документов клиенты дополнительно ознакомятся с описанием дальнейших шагов, а сам договор смогут переслать себе на электронную почту или в мессенджеры», — уточняет директор по розничному кредитованию МТС Банка Иван Барсов.



Скидка в 0,5 п. п. от согласованной ставки отображается в приложении автоматически. Деньги будут зачислены на счет через десять минут без визита клиента в банк. Также клиенты могут получить кредитные средства в любом удобном операционном офисе банка, салоне связи МТС или заказав бесплатную доставку.

Мобильное приложение «МТС Деньги» — пятый канал оформления нецелевых кредитов и их рефинансирования, помимо офисов МТС Банка, салонов МТС, интернет-банка и доставки, отмечается в сообщении кредитной организации.



Предложение актуально как для действующих, так и для новых клиентов МТС Банка. Чтобы воспользоваться сервисом, действующим клиентам-физлицам необходимо обновить мобильное приложение «МТС Деньги» на операционной системе iOS или Android. Мобильное приложение «МТС Деньги» доступно в App Store и Google Play.