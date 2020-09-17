Модульбанк запустил партнерскую программу и предлагает пожизненный доход за каждого приведенного в банк клиента, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«За каждого приведенного клиента партнер будет получать фиксированное вознаграждение плюс процент от всех его банковских комиссий ежемесячно. Пока клиент платит банку, партнер получает свою долю. В 2020 году в Модульбанке появилось открытие счетов по видеосвязи, поэтому можно привлекать клиентов из любого города России», — говорится в релизе.

В рамках программы можно выстроить собственную сеть продаж — привлекать партнеров второго уровня и получать комиссию от их дохода. Можно создать команду, набрать портфель клиентов и получать постоянный пассивный доход.

«Программа подойдет широкому кругу партнеров — от молодых специалистов, желающих создать свой бизнес без вложений, блогеров и лидеров мнений со своей аудиторией, до действующего бизнеса со своей клиентской базой. Частные лица тоже могут стать партнерами», — отмечают в банке.

Есть второй вариант взаимодействия. Партнер может получать высокий доход за каждую сделку, без процента от банковских комиссий. Чем больше клиентов, тем выше ставка фиксированного вознаграждения.



Чтобы стать партнером, нужно оставить заявку на сайте банка.

