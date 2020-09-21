Московский Кредитный Банк запустил собственный сервис быстрого рассмотрения заявок на ипотечное кредитование . Новый скоринг-сервис позволяет принять решение за минуту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Автоматизированная система способна обрабатывать огромный массив информации в очень сжатые сроки. Таким образом, непосредственно сам процесс скоринга занимает буквально одну минуту, после чего выносится решение по ипотечной заявке», — говорится в релизе.

Воспользоваться новым сервисом сокращенного рассмотрения заявки могут клиенты, которые приобретают недвижимость на первичном рынке при внесении первоначального взноса от 30%. Для оформления заявки необходим стандартный пакет документов. Для приобретения подходят все жилищные проекты у партнеров банка — крупнейших застройщиков. Ставки по ипотечному кредиту в рамках собственных программ поддержки заемщиков банка начинаются от 5,95% годовых.