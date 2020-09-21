Во-первых, оборот розничной торговли снизился на 2,7% г/г, тогда как мы ожидали, что закрытие внешних границ будет способствовать более быстрому восстановлению внутреннего спроса. Во-вторых, несмотря на восстановление экономической активности, уровень безработицы продолжал расти и достиг 6,4% в августе. В-третьих, выпуск продукции в обрабатывающей промышленности снизился на 4,1% г/г в августе после спада всего на 3,3% г/г в июле. Кроме того, в последнее время экономическая политика стала менее благоприятной для восстановления экономики – ЦБ РФ не понизил ставку на последнем заседании и ужесточил риторику, а правительство анонсировало дополнительное повышение налогов в рамках ужесточения бюджетной политики в 2021 г. Сочетание всех этих факторов омрачает перспективы восстановления экономики.

Оборот розничной торговли за август снизился на 2,7% г/г – негативная новость: Хотя мы считали, что закрытость внешних границ в августе поддержит восстановление внутреннего потребления, наши ожидания по росту оборота розничной торговли на 0,1% г/г в августе сильно разошлись с фактической цифрой. Росстат сообщил о снижении этого показателя на 2,7% г/г в прошлом месяце, что оказалось даже хуже консенсус-прогноза (- 1,7% г/г). Результат за август, хотя и плохой, пока не выглядит достаточным основанием для ухудшения прогноза траектории восстановления спроса. Во-первых, Росстат может улучшить свою оценку оборота розничной торговли, как это произошло в июле: первоначальная цифра спада оборота розничной торговли на -2,6% г/г теперь пересмотрена до -1,9% г/г. Во-вторых, восстановлению спроса могли препятствовать ограничения в части предложения: так, в августе продажи легковых автомобилей в России снизились на 0,5% г/г в сравнении с ростом на 6,8% г/г в июле, что мы связываем с дефицитом предложения автомобилей. В-третьих, если экстраполировать восстановительный тренд Китая на Россию, то в октябре оборот розничной торговли все же должен вернуться к уровню 2019 г. В то же время слабая цифра за август может указывать на то, что восстановление российской экономики будет не таким быстрым, как мы ожидали первоначально.

Безработица выросла до6,4% в августе: Положение российских домохозяйств также выглядит неоднозначным, исходя из последней статистики. Самые свежие из доступных данных по динамике зарплат выглядят позитивно – в июле номинальные зарплаты выросли на 5,7% г/г, а реальные зарплаты увеличились на 2,3% г/г. Кроме того, зарплаты бюджетников должны быть проиндексированы на 3% в октябре, что также поддержит восстановление конечного спроса. Тем не менее, безработица не снижается; в августе ее уровень вырос до 6,4%; и хотя масштаб этого роста весьма умеренный, тот факт, что восстановление экономики не улучшает ситуацию на рынке труда, является негативным знаком.

Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности снизился на 4,1% г/г в августе после снижения всего на 3,3% г/г в июле: Показатели промпроизводства в августе также оказались хуже ожиданий. Спад в обрабатывающей промышленности,где мы ожидали увидеть восстановление, углубился до - 4,1% г/г в августе против - 3,3% г/г в июле. В частности, эта цифра включает сильное снижение выпуска металлургической продукции (-7,8% г/г в августе против -0,8% г/г в июле) и снижение производства автомобилей на 21,3% г/г в августе против спада на 4,3% г/г в июле. Единственный позитивный сюрприз преподнес сектор добычи полезных ископаемых, где выпуск снизился всего на 11,8% г/г против - 5,1% г/г в июле. Несмотря на это улучшение, выпуск промышленной продукции в целом снизился на 7,2% г/г в августе, что оказалось лишь немного лучше в сравнении с июлем (- 8,0% г/г) и хуже как нашего прогноза спада (-5,4 г/г), так и консенсус-прогноза (-6,4% г/г).

ЦБ РФ ужесточил риторику, проект бюджета на 2021 г. не поддерживает рост: В дополнение к неоднозначной статистике за август, экономическая политика такжестановится менее благоприятной для роста. ЦБ сохранил ключевую процентную ставку без изменений на заседании вминувшую пятницу, а риторика регулятора ужесточилась. Если ранее мы ожидали, что ЦБ сможет понизить ставку до 3,75% до конца этого года, сейчас ее понижение даже до 4,0% до конца этого года не выглядит гарантированным. Во-вторых, правительство представило проектбюджета на 2021 г., в котором оно планирует не только сократить номинальный уровень расходов федерального бюджета (с 22-24 трлн руб. в этом году до 21,5 трлн руб. в будущем году), но и предлагает ряд мер, направленных на повышение налоговой нагрузки, в том числе предполагаемое повышение НДПИ в металлургическом секторе. В целом, учитывая статистику за август и смещение вектора экономической политики в последний месяц, мы считаем, что перспективы восстановления роста выглядят более пессимистично.