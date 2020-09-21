Проблема неисполнения расходов федерального бюджета уже стала хронической, прошлый год не стал исключением и поставил несколько антирекордов, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«В 2019 году неисполнение бюджета составило 1 триллион 121 миллиард рублей. Эти деньги не попали в экономику и замедлили ее рост. Безусловно, Центральный банк всегда регулирует денежную массу в экономике, и он это учел. Но все же правительство не должно замораживать такое количество денег. Если планировали, то надо исполнять», — сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В целом оценивая итоги прошлого года, Кудрин отметил, что по меркам 2020 года его даже можно назвать успешным, однако, если рассматривать 2019 год отдельно, то он все-таки стал «годом замедления». «Большинство показателей снижались. Например, экспорт товаров сократился на 2,1% в физическом выражении и на 5,4% в стоимостном. Существенно замедлились инвестиции – с роста в 5,4% в 2018 году до всего 1,7% в 2019 году. Это замедление показывает, что у нас проблема не в пандемии. У нас недостаточно структурных мер, которые могут запустить реальный инвестиционный рост. Нам нужно по-прежнему возвращаться к фундаментальным проблемам нашей экономики, не только связанным с пандемией», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Кудрин также обратил внимание на проблему Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). «Тут у нас новый рекорд. Самый низкий уровень исполнения за 20 лет – 77,2%. Четверть объектов не сданы. Объем неисполнения составил 192,6 миллиарда рублей», — указал он.

Также Кудрин уделил внимание проблеме оценки результативности госпрограмм. По его мнению, в 2019 году их исполнение оценивалось искаженно и формально. «Пока получается, что мы не знаем реальной оценки исполнения госпрограмм», – отметил он.