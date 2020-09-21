В настоящее время эта услуга действует для Кубанского государственного университета, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и Кубанского государственного аграрного университета.

Оплату можно осуществить в мобильном приложении Банка, отсканировав QR-код квитанции.

Кроме того, при наличии полного доступа к сервису, лимит оплаты образовательных услуг увеличен до 300 тысяч рублей. Ее можно совершить одним или несколькими платежами.