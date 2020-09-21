В течение акции, которая стартует 21 сентября, клиенты Банка получают возможность приобрести в Ростове-на-Дону квартиры от застройщиков - партнеров кредитной организации.

Условия распространяются на программы ипотечного кредитования «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону» и «Квартира для студента».

Подробную информацию можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит» и Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).