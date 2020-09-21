В соревновании приняли участие четыре команды из Прикубанского и Карасунского округов Краснодара, которые объединили 40 спортсменов старшего возраста.

Программа мероприятия состояла из двух частей. Помимо преодоления дистанции на время участникам было необходимо отвечать на вопросы по истории своего любимого вида спорта.

В итоге, лучшую подготовку к чемпионату показала команда «Жужа» (Карасунский округ), ставшая победителем. Ее наградили главным кубком, медалями и памятными призами. Остальные спортсмены получили подарки от КБ «Кубань Кредит».

– Мы всегда рады сотрудничеству с нашим давним партнером – Союзом пенсионеров России, – отметил Игорь Бусаров, представлявший на соревнованиях Банк. – За годы дружбы мы организовали множество совместных мероприятий – творческих и песенных конкурсов, спартакиад, художественных выставок. Думаю, чемпионат по скандинавской ходьбе станет еще одной нашей общей традицией и придаст дополнительный импульс проведению состязаний на свежем воздухе.