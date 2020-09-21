На совещании обсудили актуальные вопросы развития бизнеса, меры поддержки предприятий и ИП, пострадавших в период пандемии. Также поговорили о том, как правильно выбрать систему налогообложения, реализуемых и планируемых инвестиционных проектах.

Заместитель директора по корпоративному бизнесу Темрюкской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» Анна Филатова рассказала присутствующим об оказанной Банком поддержке сектору МСБ в первом полугодии 2020 года, презентовала программы льготного кредитования «Возобновление деятельности» (с возможностью погашения кредита от 50 до 100% основного долга и процентов за счет государства), и «Партнер-8,5%», созданной при поддержке Минэкономразвития РФ.

Всем участникам мероприятия были вручены сувениры с символикой Банка.