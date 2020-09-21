Кредитную организацию на мероприятии представляли руководитель Департамента кредитования юридических лиц Елена Марущак и начальник Управления кредитования в коммерческой сети Светлана Мороз.

Ключевой темой Scoring Day 2020 стала «Искусство принятия решений. Как разогнать кредитный конвейер: модели + метрики + технологии». Среди спикеров – представители крупнейших отечественных банков и финансовых учреждений.

В ходе конференции обсуждались тактика кредитования малого бизнеса в условиях текущего кризиса, новейшие разработки и технологии - в питчах проектов, повышающих эффективность скоринга, управление портфелем в условиях кризиса и ряд других актуальных вопросов.