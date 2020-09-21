Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект «Об исполнении федерального бюджета за 2019 год». Документ был внесен правительством РФ.

Согласно законопроекту, бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 1,974 трлн рублей. Доходы составили 20,188 трлн рублей, расходы — 18,214 трлн рублей. Документ включает данные по доходам федерального бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов, по расходам федерального бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета, распределение расходов федерального бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов.

Как отмечается в заключении Счетной палаты, общий объем поступления доходов федерального бюджета за 2019 год превысил прогнозируемый объем на 218,5 млрд рублей, или на 1,1%. Превышение прогноза обусловлено ростом ненефтегазовых доходов (НДС, доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности) на 135,3 млрд рублей (на 1,1%) и нефтегазовых доходов (вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, товары, выработанные из нефти, и газ природный) на 83,2 млрд рублей (на 1,1%), говорится в заключении.

На увеличение доходов оказали влияние рост мировой цены на нефть марки Urals, изменение структуры налоговой базы и сумм налоговых вычетов по экспорту и ввозимым товарам по внутреннему НДС, рост объемов и изменение структуры налогооблагаемого импорта, изменение объемов и структуры добычи и экспорта углеводородного сырья при снижении курса доллара по отношению к рублю по сравнению с прогнозными значениями.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом доходы федерального бюджета увеличились на 734,4 млрд рублей.

Как отмечается в заключении Счетной платы, по итогам 2019 года сложился самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 12 лет (94,2%). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,12 трлн рублей и увеличился по сравнению с 2018 годом на 342,7 млрд рублей, или на 44%.