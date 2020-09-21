Федеральная антимонопольная служба России 18 сентября выдала ООО «Booking.com B.V.» второе предупреждение с требованием о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом ФАС сообщает в понедельник, 21 сентября.

В антимонопольном ведомстве напоминают, что дело в отношении компании было возбуждено на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Как поясняется, сервис, занимающий доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах и других средствах размещения, «навязывал гостиницам, отелям, хостелам и другим средствам размещения условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж (распространения) гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключенных между компанией и условной гостиницей».

К примеру, если отель заключал с Booking.com договор о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия, а также видов номеров.

Ведомство пришло к выводу, что таким образом Booking.com, занимая доминирующее положение на рынке, навязывал заведомо невыгодные условия договора. Из-за этого гостиницы и отели лишались возможности устанавливать цену на свои услуги в различных каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Как заключил антимонопольный орган, это могло привести к ущемлению интересов гостиниц, а также к ограничению и устранению конкуренции на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о них.

«В долгосрочной перспективе исполнение предупреждения и отмена паритета должны положительно сказаться не только на гостиницах, но и на потребителях гостиничных услуг, а также на других агрегаторах, которые недавно зашли на этот рынок или только собираются это сделать», — отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

Сервису надлежит исполнить предупреждение в течение месяца — до 18 октября. Неисполнение предупреждения ФАС России влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.



Дело № 11/01/10-41/2019 в отношении Booking.com было возбуждено вследствие неисполнения компанией предупреждения от 12 ноября 2019 года, указано в справке ФАС. Тогда нарушение антимонопольного законодательства со стороны Booking.com выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницам, отелям, хостелам и т. п.) на территории РФ условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

