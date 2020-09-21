Глобальные рынки акций, в том числе и российский, в минувшую пятницу снижались – по итогам торгового дня индекс РТС опустился на 1,2% до 1 228 пунктов, тогда как индекс Московской биржи ослаб на 0,7% до 2 952 пунктов на фоне отсутствия катализаторов роста, так как ФРС не смогла оправдать ожидания рынка, а признаков новых пакетов финансовой помощи в США пока нет. Курс рубля ослаб на 0,7% до 75,73 руб./долл. на фоне укрепления курса доллара. Нефть торговалась ниже своих максимумов предыдущей торговой сессии (Brent подешевела на 0,6% до 43,15 долл./барр.). Индекс StoxxEuro600 по итогам дня ослаб на 0,7%.

Сегодня российский рынок акций вряд ли сможет противостоять нисходящему тренду на глобальных рынках на фоне общей неопределенностью на мировых площадках: Мы ожидаем, что российский рынок акций откроет текущую неделю снижением, так как неопределенность на рынках и отсутствие оптимизма у инвесторов продолжают оказывать давление на рынки. Инвесторы ожидают новостей по поводу новых финансовых стимулов в США, а также информации о ситуации с вакцинацией от вируса на фоне возобновления Covid-19 в европейских странах. Азиатские рынки акций сегодня утром резко идут вниз; цены на нефть также находятся под давлением.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

ЦБ РФ оставил ставку неизменной на уровне 4.25%; НЕЙТРАЛЬНО ЦБ в пятницу сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 4,25%, оправдав ожидания рынка. В отличие от предыдущих пресс-релизов, мы считаем, что риторика последнего комментария ЦБ стала более жесткой и два вывода из опубликованного текста кажутся нам стрежневыми. Первый заключается в том, что ЦБ не будет спешить понижать ставку и что период паузы может продлиться дольше, чем мы ожидали изначально. Таким образом, мы ожидаем, что регулятор возьмет паузу на заседании 23 октября; кроме того, хотя мы в базовом сценарии ждем снижения ставки в декабре, вероятность этого движения в свете тональности релиза снижается. Второй вывод заключается в том, что дно цикла понижения ставки пока не наступило, и мы, таким образом, подтверждаем наш прогноз снижения ставки до уровня 3,5% в 2021 г.

Оборот розничной торговли за август, который снизился на 2,7% г/г, вызвал разочарование; безработица выросла до 6,4%; НЕГАТИВНО Росстат в минувшую пятницу опубликовал данные за август, которые оказались слабыми - оборот розничной торговли продемонстрировал снижение на 2,7% г/г и оказался хуже консенсус-прогноза рынка ( -1,7% г/г) и нашей более оптимистичной в сравнении с консенсус-прогнозом оценки (+0,1% г/г). Картина положения домохозяйств также выглядит неоднозначно. С одной стороны, хорошей новостью стало то, что последние доступные данные за июль указывают на рост номинальных зарплатна 5,7% г/г, и рост реальныхзарплат на 2,3% г/г. Согласно прогнозу правительства, зарплаты в бюджетных сегментах будут проиндексированы на 3% в октябре, что также должно поддержать восстановление конечного спроса. С другой стороны, уровень безработицы не снижается, ее значение выросло 6,4% в августе; и хотя масштаб этого повышения весьма умеренный, тот факт, что восстановление экономики не улучшает ситуацию на рынке труда является негативным знаком. В целом мы считаем, что статистика за август негативна и отражает более сложный восстановительный тренд, чем ожидалось изначально.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

ВКонтакте Mail.ru запускает социальную коммерческую платформу Маркет; НЕЙТРАЛЬНО Социальная сеть ВКонтакте Mail.ru Group (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) объявила о запуске маркетплейса под бредом Маркет. Маркетплейс предоставит сервисы онлайн-магазина, которые будут сочетаться с возможностями социальной сети: такими, как инструменты индивидуальныхрекомендаций и подписок. Маркет предоставит возможность продавать товары как B2C, так и C2C, аккумулируя на своей площадке предложения от 190 000 продавцов (магазинов, сообществ и частных лиц). Сервис будет интегрирован в существующий Покупки и позволит пользователям совершать покупки, оплачивать их кредитными картами или через VK Pay и отслеживать статус заказа. Участники рынка ожидали эту новость после того, как в конце июля ВК запустил онлайн-магазин в мобильном приложении (на этом этапе пользователи могли совершать покупки только на AliExpress Россия). Развитие социальной коммерции было названо одной из стратегической областей роста ВК. Ранее, в феврале, Mail.ru объявила о планах удвоить выручку ВК примерно до 37 млрд руб. к 2022 г. (с 18,4 млрд руб. в 2018 г.). Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций Mail.ru.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)