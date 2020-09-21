Мероприятие проходит в станице Воронежской Усть-Лабинского района с 15 по 18 сентября. На одной площадке собраны сотни ведущих агропредприятий России и зарубежья.

На выставке работает стенд КБ «Кубань Кредит». Аграрии могут получить консультации о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса, в том числе, о программах льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей по линии Минсельхоза РФ под льготную ставку до 5%, а также памятные сувениры.

«Кубань Кредит» постоянно расширяет продуктовую линейку для бизнеса в целом, разрабатываются новые продукты с учетом актуальных тенденций рынка. Благодаря финансовой поддержке Банка, предприниматели приобретают технику, транспорт, земельные участки, открывают новые или развивают старые направления собственного дела. На сегодняшний день кредиты АПК составляют более трети от объема корпоративного кредитного портфеля Банка.