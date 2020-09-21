Банк «Агророс» стал участником Системы быстрых платежей (СБП), следует из релиза финучреждения.

Теперь клиенты банка — физические лица могут круглосуточно получать переводы по номеру телефона на счета в банке «Агророс», а также совершать мгновенные денежные переводы на счета физических лиц — клиентов других банков, подключенных к СБП.

На текущий момент участниками СБП являются более 140 банков. Переводы осуществляются через сервис «Интернет Клиент-банк».