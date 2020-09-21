Чтобы стать обладателем миллиона, не нужно никаких дополнительных действий и заявок - победители будут выбраны случайно. Достаточно открыть расчетный счет в Альфа-Банке с 21 сентября до 30 ноября 2020.

Кроме того, до конца года клиенты банка смогут воспользоваться особыми условиями: в рамках тарифа «Просто 1%» открытие счета, обслуживание и переводы полностью бесплатные, комиссия составит 1% от поступлений на счет и всего 1% за эквайринг. А за бизнес-расходы по карте начисляется до 5% кэшбека.

«Мы знаем, что у малого бизнеса сегодня немало забот, поэтому предлагаем простые и честные условия. 10 наших новых клиентов получат «живые» деньги — каждый по 1 миллиону рублей, а также выгодный тариф и лучшие в России финансовые решения для ежедневного ведения бизнеса», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.

Напомним, ранее влиятельный британский журнал Euromoney наградил Альфа-Банк премией CEE’s Best Bank for SMEs 2019 (Лучший банк для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе 2019).