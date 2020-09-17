📰 Повсеместный наем водителей такси в штат таксопарков или агрегаторов в России приведет к росту издержек работодателей примерно на 30%, удорожанию поездок для пользователей на 22–23% и в результате к снижению спроса на услугу на 25%, говорится в исследовании Института Гайдара. Об этом пишет «Коммерсант» . Против найма выступают и сами агрегаторы, которым невыгоден такой сценарий. По мнению Института Гайдара, наиболее экономически благоприятный сценарий для развития рынка — работа основной части водителей в режиме самозанятости. Но этот режим пока юридически находится в серой зоне, таксистов в полной мере не защищает и он, предупреждают правозащитники.

📰 Возобновление карантинов по всему миру рискует сорвать восстановление после рекордного обвала и опустить экономику всех стран еще ниже, пишут «Известия» . В ОЭСР спад во II квартале составил 9,5%, причем в отдельных странах отрицательный результат перевалил за 20%. Это худший показатель за последние 50 лет как минимум. Ситуация пришла к точке, когда вероятность нового всеобщего карантина приближается к 50%. Если вторая волна спада все же настигнет российскую экономику, спад проявится в финансовой отрасли сильнее, чем в апреле — мае, считают эксперты.

📰 Финансовый супермаркет «Финуслуги», созданный Московской биржей, открывается для широкого круга граждан с октября, пишет «Коммерсант» . Главным сдерживающим фактором развития проекта банкиры называют привлечение на площадку клиентов. Отсутствие удаленной идентификации и возможности использования биометрии заставляет использовать большой штат курьеров. Кроме того, для крупных банков стоимость привлечения клиента через маркетплейс сопоставима с их нынешними расходами, то есть не несет финансовой выгоды.

📰 Минэкономразвития планирует создать и вести новый государственный реестр с информацией о деятельности IT-стартапов — получателей господдержки, пишет «Коммерсант» . На его основе в том числе будут приниматься решения о господдержке и отслеживаться ее эффективность. На фоне пандемии государство планирует наращивать раздачу грантов как меру поддержки IT-отрасли. Компании предупреждают, что будут готовы раскрывать не все данные из-за опасений их утери.

📰 Основатель Microsoft Билл Гейтс дал интервью телеканалу Fox, в котором заявил, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году, пишет РБК . Соединенные Штаты, по мнению Гейтса, смогут вернуться к нормальной жизни уже летом 2021 года благодаря прогрессу, достигнутому в сфере разработки вакцин. Сумма 650 млн долларов, пожертвованная его фондом на борьбу с COVID-19, стала рекордной для всех подобных организаций.

