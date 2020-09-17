Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как белорусскую, так и свою экономику, так что здесь обоюдный интерес, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее министр сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 млрд долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 млн долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, а еще 500 млн РФ предоставит в будущем году.

«Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику, потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае, это наш очень близкий торговый, экономический партнер», — сказал Силуанов сегодня в интервью на телеканале «Россия 1».

Он также обратил внимание на надёжность белорусской стороны. «Не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов. Мы считаем, что это очень хороший заемщик», — отметил министр.