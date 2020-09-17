Скидка по кредиту может составлять до 1 процентного пункта.
Сбербанк предлагает малому бизнесу пониженную ставку по кредиту при подключении и использовании некоторых продуктов банка. Скидка по кредиту может составлять до 1 процентного пункта и зависит от количества регулярно используемых продуктов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Сейчас на первом этапе скидка предоставляется за использование следующих продуктов: зарплатный проект, торговый эквайринг, дебетовая бизнес-карта. Размер скидки зависит от количества продуктов, которые клиент использовал до обращения за кредитом, либо от того, какие продукты он оформил при получении кредита», — говорится в релизе.
На протяжении всего периода кредитования банк мониторит использование продуктов клиентом и при несоблюдении с его стороны договоренностей пересматривает ставку до базового значения.
Получить кредит со сниженной ставкой можно без посещения офиса банка, для этого надо оформить новые продукты и кредит в «Сбербанк Бизнес Онлайн» или обратиться к своему кредитному менеджеру.
Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо:
- оформить заявку на кредит на любые цели;
- заполнить анкету и загрузить паспорт;
- получить одобрение по кредиту и скидку на первый месяц со дня выдачи кредита;
- пользоваться продуктами банка, чтобы продлить скидку на весь срок кредита.
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