МТС Банк запускает онлайн-сервис выплат вознаграждений на счета самозанятых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Решение позволяет подтвердить статус самозанятого, проверить наличие средств на расчетном счете, фискализировать в ФНС полученный самозанятым доход, а также сформировать чеки за товары или оказанные услуги. Подключить сервис могут индивидуальные предприниматели и юридические лица с расчетно-кассовым обслуживанием в МТС Банке», — говорится в релизе.

С помощью онлайн-сервиса МТС Банка компании смогут безопасно проводить платежи за товары или услуги самозанятым на их счета в любых банках, а также в автоматическом режиме:

подтвердить регистрацию в качестве самозанятого, не допуская выплат физическим лицам;

проверить достаточность средств на расчетном счете юридического лица для оплаты;

сформировать чек для бухгалтерской отчетности;

вести учет выплат самозанятым.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть расчетный счет в МТС Банке, если его нет; подписать договор на использование сервиса и выбрать способ взаимодействия с банком — через API или в личном кабинете интернет-банка.

После перечисления оплаты компания получает отчет о статусе выплаты и выгрузку чеков из Федеральной налоговой службы (ФНС), подтверждающих расходы. Подтверждение расходов возможно, если самозанятые выбрали МТС Банк в качестве цифрового партнера.

МТС Банк также интегрировал в мобильное приложение сервис для самозанятых, где пользователи могут зарегистрироваться и получить в ФНС статус самозанятого, выставлять чеки заказчикам, а также принимать платежи за поставленные товары и услуги.