У российских вкладчиков растет спрос на накопительные счета, к такому выводу пришли аналитики банка «Русский Стандарт».



Так, по данным на июнь 2020 года, доля таких счетов от общего объема накоплений физлиц в банке составила 10%. Средняя сумма пополнения накопительного счета в первом полугодии 2020-го превысила 21 тыс. рублей. В сегодняшней ситуации клиентам очевидно, что при небольшом отличии в доходности от классических депозитов накопительные счета дают значительно большую свободу управления размещенными средствами.

В топ-5 городов с самым большим количеством оформлений накопительных счетов в первом полугодии 2020 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Барнаул.

Накопительный счет чаще всего используют клиенты, на руках у которых на короткий срок оказалась большая сумма денег: по ней важно получить доход, сохраняя при этом возможность оперативно переводить средства на другие счета. Кроме того, клиенты предпочитают безопасно и выгодно держать средства на накопительных счетах, а на карте оставлять минимальный остаток для ежедневных расходов.



Средства на накопительном счете, как и на депозите, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, что делает этот продукт еще более привлекательным для вкладчиков.