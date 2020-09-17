Энергомашбанк вводит для юридических лиц комплексное предложение «Вместе выгодно». Согласно условиям, бизнес-клиенты получают на постоянной основе бесплатное обслуживание, начисление до 6% годовых на остаток на счете, подключение торгового эквайринга по ставке от 1% от оборота и терминал в подарок. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Предложение «Вместе выгодно» позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подключить комплекс наиболее востребованных банковских услуг на особых условиях. Бесплатно открывается расчетный счет с подключением системы «Банк — клиент» в стандартной версии или с мобильным приложением. На постоянной основе клиент получает бесплатное расчетно-кассовое обслуживание, включающее ведение счета, 50 платежей по системе «Банк — клиент» в другие банки, платежи в адрес физических лиц до 300 тыс. рублей в месяц, прием наличных денежных средств, снятие наличных до 100 тыс. рублей в месяц. Начисление процентов на остаток производится в размере 4% для ИП и малых предприятий, 6% — прочим клиентам», — говорится в релизе.

Также клиентам, заинтересованным в торговом эквайринге, предлагается подключить услугу на льготных условиях по ставке от 1% от оборота. Терминал предоставляется бесплатно. Предложение действует до конца 2020 года.