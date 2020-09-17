В отделениях российских банков увеличивается количество точек доступа Wi-Fi. Бесплатный Интернет помогает кредитным организациям собирать данные о посетителях, которые потом используют как для разработки таргетированных предложений, так и для рекламы и даже конкурентной разведки, пишут «Известия» .

Интернет дает возможность на основе трафика пользователя идентифицировать человека еще до того, как тот подойдет к консультанту, отметили в ФК «Открытие», и на основании тех ресурсов, на которые заходил человек, ему можно сделать персонализированное предложение.



За то время, пока клиент ждет своей очереди, банк может получить о нем довольно много данных, рассказал основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников. Если знать, чем человек интересуется, — какими книгами, фильмами, СМИ, новостными интернет-ресурсами, Telegram-каналами и т. д., эту информацию можно использовать для размещения рекламы банка, объяснил он.



По словам аналитика «Финама» Леонида Делицына, Wi-Fi в отделениях также дает банкам возможность вести конкурентную разведку. Они могут узнать, на сайты каких других кредитных организаций заходит клиент, сидя в зале, какие приложения он открывает и какие услуги его интересуют.



Доступ к бесплатному Интернету уже установлен в отделениях Россельхозбанка, Газпромбанка, Сбербанка, «ФК Открытие» и Совкомбанка, отмечает издание.

