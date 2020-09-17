Перевести средства с депозитов в иностранную валюту готовы 22% россиян, имеющих вклады в банках. При этом аналогичное исследование, проведенное месяцем ранее, показало, что 47% респондентов хотели бы вложить средства в иностранную валюту как альтернативу вкладу, говорится в исследовании компании IDF, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Вложиться в иностранную валюту хотели бы 22% (против 47% респондентов месяцем ранее) — снижение доли тех, кто заинтересован в этом инструменте, частично объясняется ростом курса валюты, а также сохраняющейся неопределенностью на финансовых рынках», — отмечается в материале.

В целом исследование показало, что 38% вкладчиков намерены продолжать держать средства на банковском депозите, против 43% опрошенных с 14 по 21 августа.

Среди тех, кто рассматривает перевод средств в альтернативные варианты сбережений, инвестирование средств в акции и облигации выбрали 18% респондентов. При этом более половины из них (56%) указали, что предпочитают входить в сделки не напрямую, а посредством различных биржевых инвестиционных фондов ( ПИФов и ETF). «В этом случае инвестор приобретает ценную бумагу непосредственно фонда, получая определенную долю от собранного им портфеля активов» , — поясняется в материале.

Еще 20% заявили о желании инвестировать в недвижимость, 16% заинтересованы во вложениях в драгоценные металлы, по 10% опрошенных выразили готовность инвестировать в различные компании и криптовалюту.

В опросе, проведенном с 7 по 11 сентября, приняли участие более 4 тыс. человек в возрасте 18—60 лет по всей России.